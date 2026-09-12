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"Мадяр" рассказал, сколько судов российского теневого флота выявила СБС

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
1,0 т.
С 1 по 11 сентября 2026 года Силы беспилотных систем вывели из строя еще 16 единиц
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Силы беспилотных систем Украины продолжают операцию "МоЛоЧКа" против российского теневого флота в Черном и Азовском морях. За десять недель операции украинские военные "охотились" на 285 плавательных средств теневого флота.

О результатах операции рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. "Борьба трёх в "МоЛоЧКа": хищник охотится на Птицу, Птица охотится на зверя, который финансирует хищника. Всуху 3:0, вынос в одну ворота", – говорится в сообщении.

Операция "МоЛоЧКа" продолжается десять недель

За это время в Черном и Азовском морях было сбито 285 плавсредств российского теневого флота. "Мадяр" отметил, что Азовское море вместе с Керченским проливом фактически заблокировано для такого движения.

По его словам, в северной и северо-восточной частях Чёрного моря движение происходит с большим трудом и с перерывами.

Сколько судов было перехвачено в июле, августе и сентябре

В июле 2026 года, по данным, приведённым "Мадяром", было перехвачено 206+9 единиц. В августе этот показатель составил 54 единицы.

С 1 по 11 сентября 2026 года Силы беспилотных систем уничтожили еще 16 единиц. Всего за десять недель операции "МоЛоЧКа" речь идет о 285 плавсредствах теневого флота.

"Мадяр" подчеркнул, что борьба с российским теневым флотом связана с его финансированием войны. Он отметил, что каждый нефтяной танкер с грузом, следующий к Босфору, приносит российской системе деньги, которые направляются на финансирование войны.

Сколько судов российского теневого флота выявила СБС
Сколько судов российского теневого флота выявила СБС
Сколько судов российского теневого флота выявила СБС
Сколько судов российского теневого флота выявила СБС

Как сообщал OBOZ.UA, за первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по 34 энергоузлам на оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Атаки являются частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

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