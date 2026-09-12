"Мадяр" рассказал, сколько судов российского теневого флота выявила СБС

Силы беспилотных систем Украины продолжают операцию "МоЛоЧКа" против российского теневого флота в Черном и Азовском морях. За десять недель операции украинские военные "охотились" на 285 плавательных средств теневого флота.

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О результатах операции рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. "Борьба трёх в "МоЛоЧКа": хищник охотится на Птицу, Птица охотится на зверя, который финансирует хищника. Всуху 3:0, вынос в одну ворота", – говорится в сообщении.

Операция "МоЛоЧКа" продолжается десять недель

За это время в Черном и Азовском морях было сбито 285 плавсредств российского теневого флота. "Мадяр" отметил, что Азовское море вместе с Керченским проливом фактически заблокировано для такого движения.

По его словам, в северной и северо-восточной частях Чёрного моря движение происходит с большим трудом и с перерывами.

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Сколько судов было перехвачено в июле, августе и сентябре

В июле 2026 года, по данным, приведённым "Мадяром", было перехвачено 206+9 единиц. В августе этот показатель составил 54 единицы.

С 1 по 11 сентября 2026 года Силы беспилотных систем уничтожили еще 16 единиц. Всего за десять недель операции "МоЛоЧКа" речь идет о 285 плавсредствах теневого флота.

"Мадяр" подчеркнул, что борьба с российским теневым флотом связана с его финансированием войны. Он отметил, что каждый нефтяной танкер с грузом, следующий к Босфору, приносит российской системе деньги, которые направляются на финансирование войны.

Как сообщал OBOZ.UA, за первую неделю сентября Силы беспилотных систем нанесли удары по 34 энергоузлам на оккупированных территориях Крыма, юга и востока Украины. Атаки являются частью операции "Крымский рубильник off", которую СБС проводят с 6 июля.

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