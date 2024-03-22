Воздушная тревога в большинстве областей: оккупанты запустили по Украине 'Шахеды'

Оккупационные российские войска в ночь на пятницу, 22 марта, снова запустили по городам Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов страны.

Об этом предупредили на официальном канале Воздушных Сил ВСУ в Telegram. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 2:00 в воздушном пространстве Украины было около 30 вражеских БПЛА.

По ним работали силы ПВО.

Ситуация по БпЛА по состоянию на 2:00:

– БпЛА из Винницкой области вошли в Хмельницкую область;

– БпЛА на юге и западе Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины;

– БпЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;

– БпЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;

– еще группа БПЛА приближается к Одессе с юга;

– несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в западном направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку, мощные взрывы прогремели в Киеве и поблизости в области. Из-за падения обломков есть повреждения и пострадали в общей сложности 17 человек;

– защитники неба Украины отбили российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические вражеские цели.

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