Воздушная тревога в большинстве областей: оккупанты запустили по Украине "Шахеды"
Оккупационные российские войска в ночь на пятницу, 22 марта, снова запустили по городам Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов страны.
Об этом предупредили на официальном канале Воздушных Сил ВСУ в Telegram. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 2:00 в воздушном пространстве Украины было около 30 вражеских БПЛА.
По ним работали силы ПВО.
Ситуация по БпЛА по состоянию на 2:00:
– БпЛА из Винницкой области вошли в Хмельницкую область;
– БпЛА на юге и западе Винницкой области двигаются в направлении Хмельнитчины;
– БпЛА в центральной части Николаевской области, курс северо-западный;
– БпЛА в центральной части Кировоградской области, курс западный;
– еще группа БПЛА приближается к Одессе с юга;
– несколько групп БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в западном направлении.
Как сообщал OBOZ.UA:
– утром 21 марта оккупанты устроили массированную ракетную атаку, мощные взрывы прогремели в Киеве и поблизости в области. Из-за падения обломков есть повреждения и пострадали в общей сложности 17 человек;
– защитники неба Украины отбили российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические вражеские цели.
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