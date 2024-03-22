Силы ПВО сбили 55 'Шахедов' и 37 ракет во время массированной атаки РФ на Украину

Защитники неба Украины 22 марта отбили массированную атаку России, которую та осуществила 151 средством воздушного нападения. В частности, ночью и утром в пятницу силы ПВО уничтожили 55 дронов-камикадзе типа Shahed и 37 ракет разного типа.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Враг совершил самую масштабную за последнее время атаку на энергоинфраструктуру нашей страны – попадания привели к разрушениям, пострадавшим и жертвам.

По данным ВС ВСУ, для комбинированного ракетно-авиационного удара по объектам критической инфраструктуры Украины государство-террорист РФ применило:

– 63 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 (район пусков – Приморско-Ахтарск, РФ);

– 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская обл. РФ, временно оккупированный Крым);

– 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с 13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в акватории Каспийского моря);

– пять крылатых ракет Х-22 (с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 в Ростовской обл. РФ);

– семь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с десяти МиГ-31К в Тамбовской обл. РФ);

– две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с двух Су-30/Су-34 во временно оккупированной части Запорожской области);

– 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская и Курская области РФ).

К отражению ракетно-авиационного удара привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя защитники уничтожили 92 воздушные цели, в том числе 55 "Шахедов", 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две управляемые Х-59.

"Всем спасибо за боевую работу! Держим небо! Вместе – к победе!" – отметил генерал-лейтенант Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA, под утро защитники неба Украины отбили массированную ракетную атаку РФ, уничтожив 31 цель на Киевщине. В частности, силы ПВО сбили две баллистические ракеты типа "Кинжал"/"Искандер-М" и 29 крылатых Х-101/Х-55.

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