Оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью: поражены объекты инфраструктуры

Страна-агрессор Россия во время массированной атаки на Украину утром 22 марта нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.

В результате военного преступления россиян есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома", – отметил он.

По данным местных СМИ, из-за ракетных ударов частично исчезла вода в микрорайонах Космосмический и Бабурка.

В 06:13 секретарь горсовета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты уже больше часа атакуют Запорожье ракетами. По предварительным данным, в городе разрушены два дома в частном секторе, еще семь повреждены.

"К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется. Россияне – нелюди, которые обязательно должны ответить за все военные преступления", – написал он.

Позже глава ОВА уточнил, что в общем оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, разрушив семь и повредив 35 домов. Количество пострадавших уточняется.

"ДнепроГЭС стоит", – сообщил глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.

Со своей стороны патрульная полиция Запорожья известила о полном перекрытии движения автодорожным переездом плотины Днепровской ГЭС.

Напомним, что Россия вторые сутки подряд устроила массированную атаку по Украине, на этот раз с использованием не только ракет разного типа, но и дронов-камикадзе. Под утро 22 марта взрывы раздавались в Кривом Роге, Днепре, Сумах и Хмельницкой области. Кроме Запорожья, враг обстрелял баллистикой Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля российские оккупационные войска ударили по прифронтовому селу Юльевка Запорожской области. В результате атаки управляемыми авиабомбами погиб человек.

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