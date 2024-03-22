Оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью: поражены объекты инфраструктуры
Страна-агрессор Россия во время массированной атаки на Украину утром 22 марта нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Под обстрелом оказалась гражданская инфраструктура.
В результате военного преступления россиян есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Поражены объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома", – отметил он.
По данным местных СМИ, из-за ракетных ударов частично исчезла вода в микрорайонах Космосмический и Бабурка.
В 06:13 секретарь горсовета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты уже больше часа атакуют Запорожье ракетами. По предварительным данным, в городе разрушены два дома в частном секторе, еще семь повреждены.
"К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется. Россияне – нелюди, которые обязательно должны ответить за все военные преступления", – написал он.
Позже глава ОВА уточнил, что в общем оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, разрушив семь и повредив 35 домов. Количество пострадавших уточняется.
"ДнепроГЭС стоит", – сообщил глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко.
Со своей стороны патрульная полиция Запорожья известила о полном перекрытии движения автодорожным переездом плотины Днепровской ГЭС.
Напомним, что Россия вторые сутки подряд устроила массированную атаку по Украине, на этот раз с использованием не только ракет разного типа, но и дронов-камикадзе. Под утро 22 марта взрывы раздавались в Кривом Роге, Днепре, Сумах и Хмельницкой области. Кроме Запорожья, враг обстрелял баллистикой Харьков.
Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля российские оккупационные войска ударили по прифронтовому селу Юльевка Запорожской области. В результате атаки управляемыми авиабомбами погиб человек.
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