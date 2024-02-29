Оккупанты ударили по прифронтовому селу на Запорожье, есть жертва
Российские оккупационные войска в четверг, 29 февраля, обстреляли Запорожскую область. На этот раз захватчики ударили по прифронтовому селу Юльевка.
В результате атаки есть погибший гражданский гражданин. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Один человек погиб в результате вражеского удара по прифронтовой деревне Юльевка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что военные РФ нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по Новоалександровскому обществу Запорожского района примерно в 13.10.
Подробная информация о раненых и разрушениях уточняется.
Следует отметить, что российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Запорожской области. Только 24 февраля захватчики нанесли более 600 ударов по 11 населенным пунктам региона. В одном из сел они попали по частному дому, ранив двух человек.
Днем 17 февраля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожской области. Взрывы раздались на окраине областного центра.
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