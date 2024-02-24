Оккупанты усилили обстрелы Запорожской области, есть прилет в жилой дом: пострадали супруги. Фото

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Запорожской области. Только накануне захватчики нанесли более 600 ударов по 11 населенным пунктам региона.

В одном из сел они попали в частный дом, ранив двух человек. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Рашисты усилили обстрелы Запорожской области и ранили двух человек. В селе Таврийское враг попал в частный дом. Пострадала молодая семейная пара – 26-летний мужчина и 28-летняя женщина. Супруги в больнице", – отметил он.

Всего, по словам Федорова, за сутки захватчики нанесли по региону 614 ударов. Под вражеским огнем оказались 11 населённых пунктов региона.

Так, 86 беспилотников оккупанты направили на Гуляйполе, Малиновку, Работино Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку.

Из РСЗО захватчики 46 раз обстреляли Работино и Малую Токмачку, также нанесли 12 авиационных ударов по Орехову, Новоданиловке, Работино и Малой Токмачке.

"470 артобстрелов пришлись по территории Таврийского, Орехова, Преображенки, Работино, Малиновки, Новоданиловки, Степногорска и других прифронтовых городов и сел", – добавил Федоров.

Напомним, в ночь на 23 февраля оккупанты запустили по Украине 31 "Шахед" и шесть ракет. Силы ПВО сбили 23 дрона. Попадания тогда фиксировались в Одессе и на Харьковщине, а также в Днепре. Есть погибшие и пострадавшие.

Вечером 23 февраля захватчики снова атаковали Одессу "Шахедами". Вражеский дрон попал в жилой дом, сообщалось о пострадавших и погибшем.

В целом, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 февраля оккупанты запустили по Украине 12 "Шахедов", а также две баллистические ракеты "Искандер-М" и три управляемых авиационных ракеты Х-59. Силы ПВО сбили все дроны, а также две из трех Х-59.