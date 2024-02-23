В Днепре войска РФ попали 'Шахедом' по многоэтажке: четверо пострадавших, под завалами есть люди

Войска страны-агрессора России попали ударным дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Днепре. В результате очередного военного преступления россиян пострадало четыре мирных жителя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в Telegram. Оккупационные войска атаковали "Шахедами" Днепр и область в ночь на пятницу, 23 февраля.

Глава ОВА отметил, что под завалами есть люди, продолжается спасательная операция.

"Есть попадание по многоэтажке в Днепре. Предварительно известно о 4 пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе из-за атаки российских кафиров ударными беспилотниками вечером в четверг, 22 февраля, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела есть погибший.

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