В Одессе вспыхнул пожар из-за атаки БпЛА: есть пострадавшие

В Одессе из-за атаки российских оккупантов ударными беспилотниками вечером в четверг, 22 февраля, вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. В результате обстрела есть раненные мирные жители города.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, на месте работают все соответствующие службы.

"В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются", – говорится в сообщении.

Отметим, что взрывы в Одессе было слышно около 22:10. Глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что работают силы противовоздушной обороны.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Одессы и Одесской области следуют дроны-камикадзе армии России.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля российские оккупационные войска нанесли удары по поселку Константинопольское Кураховской громады на Донетчине. Один человек погиб.

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