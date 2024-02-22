Оккупанты ударили из 'Урагана' по Донетчине: есть жертва, ранены четыре подростка. Фото

В четверг, 22 февраля, российский агрессор нанес атаки по селу Константинопольское Кураховской громады на Донетчине. Один человек погиб.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Кроме того, в результате обстрела ранения предварительно получили 9 местных жителей.

Среди раненых – четыре подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Как отметил чиновник, россияне обстреляли Константинопольское из РСЗО "Ураган". Минимум тринадцать снарядов попали по территории села.

"Повреждены многие дома. Сейчас идет осмотр территории. Устанавливаются точные последствия обстрела", – резюмировал ситуацию Филашкин.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, российские оккупационные войска сбросили бомбы КАБ-250 на тепловую электростанцию в прифронтовом Курахово. В результате вражеской атаки девять человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки по тепловой электростанции (ТЭС) в прифронтовом районе 22 февраля оборудование самой станции серьезно повреждено. Впрочем, на общую ситуацию с энергоснабжением обстрел не повлиял и применение графиков отключения света Украине не угрожает.

Ранее в Минэнерго сообщили, что на сегодняшний день дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается, в резерве 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

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