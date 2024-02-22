Оккупанты сбросили авиабомбы на предприятие в Курахово: ранены девять человек. Фото

Российские оккупационные войска 22 февраля 2024 сбросили бомбы КАБ-250 на тепловую электростанцию в прифронтовом Курахово. В результате вражеской атаки девять человек получили ранения.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура. Среди пострадавших две женщины и семеро мужчин в возрасте от 31 до 54 лет.

Все раненые были госпитализированы для оказания медицинской помощи. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, кровоизлияния и сотрясение головного мозга.

Под руководством прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по уголовному производству о нарушении законов и норм войны (согласно статье 438 части 1 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими вооруженными формированиями против мирного населения в регионе.

Более подробную информацию о состоянии пострадавших сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

"Четверо наших коллег госпитализированы с травмами разной тяжести. Еще пятеро получили контузии. Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Оказываем всю необходимую помощь. Быстрого выздоровление нашим коллегам", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской атаки по тепловой электростанции (ТЭС) в прифронтовом районе 22 февраля, оборудование самой станции серьезно повреждено. Впрочем, на общую ситуацию с энергоснабжением обстрел не повлиял и применение графиков отключения света Украине не угрожает.

Ранее в Минэнерго сообщили, что на сегодняшний день дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается, в резерве 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!