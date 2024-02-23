Оккупанты ночью запустили по Украине 'Шахеды' и ракеты: силы ПВО сбили 23 дрона

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 23 февраля отработали на отражение атаки РФ, войска которой выпустила 31 дрон-камикадзе типа Shahed-136/131 и шесть ракет. В небе над рядом регионов защитники сбили 23 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. К сожалению, произошли и попадания, есть жертвы.

Отмечается, что враг атаковал Украину 31 "Шахедом" из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (временно оккупированный Крым), тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 (с Донетчины), противорадиолокационной Х-31П и двумя крылатыми Х-22 (акватория Черного моря).

Противовоздушной обороной было уничтожено 23 дрона в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

На территории Днепропетровщины защитники неба уничтожили пять вражеских беспилотников: по два в Синельниковском и Днепровском районах, один в Новомосковском. При этом оккупанты попали "Шахедом" по днепровской многоэтажке. Там восемь человек пострадали, под завалами еще могут находиться жители. Также зафиксировано попадание по предприятию в городе.

Кроме этого, пораженных над морем дрон, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, повлек за собой разрушения и пожар на объекте гражданской инфраструктуры, где обнаружили троих погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 февраля силы ПВО уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг применил для ударов 10 таких беспилотников, а также противорадиолокационную ракету Х-31П.

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