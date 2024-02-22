Силы ПВО сбили восемь из 10 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны вечером в ночь на 22 февраля уничтожили в украинском небе восемь дронов-камикадзе типа Shahed. Враг в целом применил для ударов 10 таких беспилотников.

Кроме этого, оккупанты запустили в сторону наших регионов ракету. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Очередную атаку Россия начала вечером 21 февраля, она продолжалась несколько часов. Агрессор направил десять ударных БПЛА из района российского Приморско-Ахтарска, а также противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Защитники неба уничтожили восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, три ударных БПЛА были уничтожены в Каменском и Павлоградском районах области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля силы ПВО сбили 13 "Шахедов" и ракету Х-59. Враг в целом атаковал 19 дронами-камикадзе и шестью ракетами разных типов, были попадания БПЛА на Донетчине.

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