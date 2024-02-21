По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил Shahed с южного направления

Вечером 21 февраля оккупанты уже традиционно запустили по Украине дроны-камикадзе Shahed иранской разработки. В воздушное пространство, контролируемое Силами обороны, вражеские БПЛА начали заходить с юга.

В ряде украинских регионов прозвучала тревога. Об угрозе Воздушные силы ВСУ сообщили в официальном Telegram-канале.

Тревога, связанная с дронами-камикадзе противника, началась в 19:56 с Днепропетровской и Запорожской областей.

В 20:07 украинские военные сообщили, что БПЛА фиксировали на границе этих двух регионов (Новониколаевский район Запорожской области). Shahed держали курс на север.

Спустя 15 минут стало известно о движении дронов в направлении Днепра (Синельниковский район).

В 20:30 над Одесщиной была замечена российская ракета (предварительно, авиационная).

По состоянию на 20:40 над Украиной было несколько групп Shahed: в Херсонской области (Великоалександровский район), курс северо-западный; в Криворожском районе Днепропетровской области, курс северный; в Юрьевском районе Днепропетровской области, курс северный/северо-восточный.

Режим воздушной тревоги (по состоянию на 21:15) был актуальным для Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областей (Крым и Луганщина на карте тревог обозначаются "красными" по умолчанию), а также для Полтавщины, Кировоградщины, Николаевщины, Херсонщины.

Как писал OBOZ.UA, вечером 20-го и ночью 21 февраля защитники украинского неба уничтожили:

– 13/19 вражеских дронов-камикадзе Shahed;

– 1/1 крылатую авиационную ракету Х-59;

– 0/1 ракету с баллистической траекторией С-300.

– 0/4 крылатых ракет Х-22.

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