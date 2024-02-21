Силы ПВО ночью уничтожили 13 из 19 БПЛА и ракету Х-59: в Воздушных силах раскрыли подробности

В ночь на 21 февраля российские оккупационные войска снова запустили против Украины 19 дронов-камикадзе типа Shahed. 13 воздушные цели удалось уничтожить защитникам украинского неба.

Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Кроме того, враг запустил против нашего государства шесть ракет:

– зенитную управляемую С-300 из Ростовской области;

– управляемую авиационную Х-59 из Белгородской области;

– четыре крылатых Х-22 из Ростовской области.

Одну ракету Х-59 силы ПВО сбили в Полтавской области. Также "шахеды", которые враг запускал из Приморско-Ахтарска в РФ, защитники украинского "приземлили" в основном в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

"Часть из шести не пораженных вражеских БПЛА – не достигла своих целей", – отметили в воздушных силах ВСУ.

Военные отметили, что к отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Напомним, ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты существенно активизировали использование дронов на юге Украины, причем как разведывательных, так и ударных. Чаще всего с помощью БПЛА оккупанты атакуют мирных жителей.

Как отметила руководитель пресс-центра, украинские воины регулярно уничтожают артиллерию и минометы врага, поэтому россияне делают ставку на дроны.

В частности, минувшей ночью, 20 февраля, наши ПВО уничтожили все 23 дрона-камикадзе типа Shahed 136/131, которые оккупанты запустили преимущественно по югу. Враг также использовал для ударов три ракеты. В результате атаки был поражен промышленный объект на Полтавщине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 19 февраля оккупанты сбросили авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

– Также 19 февраля россияне обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" три населенных пункта в Запорожской области. В результате атак врага погибли два мирных жителя.

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