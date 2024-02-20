'Враг пытается компенсировать недостаток артиллерии': оккупанты активизировали использование дронов в Херсонской области, – Гуменюк

Российская террористическая армия существенно активизировала использование дронов на юге Украины, причем, как разведывательных, так и ударных. Зачастую с помощью БПЛА оккупанты атакуют мирных жителей.

Украинские воины регулярно уничтожают артиллерию и минометы врага, поэтому россиян делают упор на дронах. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, более частому использованию врагом БПЛА способствует улучшение погодных условий. Войска РФ применяют дроны не только для разведки, но и для нанесения ударов.

"В связи с рассеиванием тумана и улучшением погодных условий враг активизировал использование дронов разных модификаций – от разведывательных для сбора информации до ударных – FPV, Ланцеты и другие модификации, которые используются для сброса боеприпасов", – сказал Гуменюк.

Также она добавила, что 19 февраля россияне атаковали дроном гражданский объект в Херсонской области. К счастью, люди успели пройти в укрытия, поэтому жертв удалось избежать.

"Они атаковали пункт несокрушимости на Херсонщине. К счастью, люди там не пострадали, успели пройти в укрытия. Также атаковали полицейский автомобиль, когда работала следственно-оперативная группа, которая собирала доказательства преступлений оккупантов", – заявила Гуменюк.

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражеские средства поражения на юге нашей страны, поэтому враг прибегает к использованию дронов. Только за прошедшие сутки было уничтожено 5 артиллерийских средств на Херсонщине.

"Таким образом враг пытается компенсировать недостаток артиллерии там, где мы выбиваем их с позиций. В частности, за прошедшие сутки уничтожено 5 крупнокалиберных пушек и 5 минометных расчетов. Это немного облегчает жизнь жителям правого берега", – объяснила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 20 февраля российская террористическая армия атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе Shahed. Под ударом оказался промышленный объект в Кременчугском районе. В результате обстрела возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия сбросила авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Ольховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

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