Оккупанты ночью атаковали дронами Полтавщину, под ударом оказался промышленный объект: произошел пожар

В ночь на 20 февраля российская террористическая армия атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе Shahed. Под ударом оказался промышленный объект промышленный объект в Кременчугском районе.

В результате обстрела возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По информации ОВА, взрывы ночью прогремели в Кременчугском районе. В результате атаки по промышленному объекту возник пожар.

Пронин отметил, что ликвидировали возгорание 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. Жертв и пострадавших вследствие российского теракта нет.

"Ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавщину. В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – сообщил глава ОВА.

В Силах обороны юга Украины отметили, что очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 была направлена по юго-восточным и центральным регионам. В ряде областей ночью работала противовоздушная оборона.

Напомним, оккупационные войска России 19 февраля обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" три населенных пункта в Запорожской области. В результате атак врага погибли два мирных жителя.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия сбросила авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Вильховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

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