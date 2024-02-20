Оккупанты ударили 'Градами' и артиллерией по селам на Запорожье: есть жертвы и разрушения

Оккупационные войска России в понедельник, 19 февраля, обстреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град" три населенных пункта в Запорожской области. В результате атак врага погибли два мирных жителя.

Об этом на своем Telegram-канале проинформировал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По словам главы ОВА, около 15:00 оккупанты обстреляли из артиллерии два села Терноватской громады Запорожского района.

В поселке Лесном российские войска убили одного местного жителя. В Любицком ударом врага повреждено гражданское здание.

Кроме того, около 12:00 российские террористы обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района – погиб 57-летний мирный житель.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия сбросила авиационные бомбы на жилые дома в населенном пункте Вильховатка Купянского района Харьковщины. В результате атаки россиян ранения получила 74-летняя местная жительница – ее вытащили из-под завалов дома.

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