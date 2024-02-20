Россия ночью атаковала Украину 23 'Шахедами' и тремя ракетами: силы ПВО сбили все дроны

Защитники неба Украины в течение ночи 20 февраля уничтожили все 23 дрона-камикадзе типа Shahe136/131, которые оккупанты запустили преимущественно по югу. Враг также использовал для ударов три ракеты.

На Полтавщине поражен промышленный объект. О деталях отражения атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Кроме ударных БПЛА, двигавшихся с российского Приморско-Ахтарска, агрессор атаковал нашу страну двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ и управляемой авиационной ракетой Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. В результате боевой работы они сбили все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Прилет, вероятно, одной из российских ракет был по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавщины. Там возник пожар, но обошлось без пострадавших.

По данным Сил обороны юга, очередная атака дронов-камикадзе была направлена по юго-восточным и центральным регионам Украины. В своей операционной зоне подразделения ПВО сбили четыре "Шахеда": два в Кировоградской области, по одному в Херсонской и Николаевской. На юге попаданий, повреждений и пострадавших не зафиксировано.

Два ударных БПЛА защитники сбили в Синельниковском и Днепровском районах Днепропетровской области. Во втором из-за падения обломков дрона повреждены три дачных дома и два автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 февраля силы ПВО сбили все четырьмя "Шахеды", которыми Россия атаковала Украину. Вражеские дроны обезвредили на Харьковщине.

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