Оккупанты ночью запустили по Украине четыре 'Шахеда', все дроны сбили силы ПВО

Российские оккупационные войска в ночь на 19 февраля атаковали регионы Украины четырьмя дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Однако защитники неба сбили все эти вражеские цели.

Угроза ударов существовала для жителей Харьковской области. Об отражении атаки сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По словам военных, агрессор запустил четыре "Шахеда" по Харьковщине с территории Белгородской области РФ.

Силами и средствами ПВО защитники обезвредили все российские удары БПЛА, не допустив попаданий.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 18 февраля, силы ПВО сбили 12 из 14 "Шахедов", а также одну из десяти ракет, которые запустили оккупанты. Кроме того, защитники "приземлили" очередной российский самолет Су-34.

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