Войска РФ ночью запустили по Украине 14 'Шахедов' и 10 ракет: силы ПВО сбили 13 целей

Силы противовоздушной обороны в ночь на 18 февраля обезвредили в украинском небе 12 из 14 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Войска РФ запустили их по нашим регионам с восточного направления.

Также враг атаковал десятью разными ракетами, из которых защитники обезвредили одну авиационную. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, поделившись также информацией о сбитии еще одного вражеского истребителя-бомбардировщика на восточном направлении.

"Бодрое утро, Украина! У московитов снова "потер нет". Сегодня, около 06:00 еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу! " – отметил он.

Также добавил, что силы ПВО имеют в активе еще 12 сбитых "Шахедов" и российскую авиационную ракету Х-59.

"Подразделениям Воздушных сил благодарю за успешную боевую работу! Всем хорошего дня! Вместе – к победе!" – подчеркнул Олещук.

Военные уточнили, что этой ночью оккупационные войска РФ атаковали Украину шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 (из временно оккупированной части Донецкой области), тремя крылатыми Х-22 (из Воронежской области РФ), управляемой авиационной Х-59 (из временно оккупированной части Запорожской области), а также 14 ударными БПЛА типа Shahed (из Приморско-Ахтарска и Курска, РФ).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы они сбили 12 "Шахедов" и ракету Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

Известно, что в ночь на 18 февраля оккупанты атаковали дронами-камикадзе Полтавщину. Под удар попал инфраструктурный объект в Полтавском районе, где вспыхнул пожар, но все обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной российской атаки утром 15 февраля силы ПВО уничтожили 13 из 26 вражеских ракет. В частности, одну баллистическую типа "Искандер-М"/KN-23 и два "Калибра".

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