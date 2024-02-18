Армия России ночью нанесла удар по инфраструктурному объекту на Полтавщине, возник пожар

В ночь на 18 февраля российская террористическая армия атаковала Полтавскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целью захватчиков стал инфраструктурный объект.

Вследствие атаки возник пожар на территории Полтавского района. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, спасатели уже ликвидировали возгорание на инфраструктурном объекте. Также в ОВА отметили, что жертв и пострадавших в результате вражеского обстрела нет.

"Ночью враг атаковал Полтавщину БПЛА. Оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших", – сообщили в ОВА.

Первые взрывы в Полтавской области прогремели вечером 17 февраля около 22:30. О взрывах сообщали жители Миргородского района. Позже, около 01:00 взрывы были слышны в Полтавском районе. По предварительным данным, враг атаковал несколькими группами ударных БПЛА.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщали, что враг атаковал Полтавскую область с северо-западного направления. Ударные БПЛА заходили на регион с территории Сумской области.

Напомним, спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупационные войска РФ готовятся к массированной атаке по территории Украины. Сейчас враг накапливает ресурсы, чтобы осуществить свой замысел.

Ранее сообщалось, что в Сирии на аэродроме Шайрат продолжается подготовка российских операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА Shahed-136 и Ababil-3.

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