ГУР: в Сирии под руководством 'Хезболлы' тренируют российских операторов БПЛА иранского производства

В Сирии на аэродроме Шайрат продолжается подготовка российских операторов дронов для войны против Украины. Речь идет об обучении управлению БПЛА "Shahed-136" и "Ababil-3".

Учения проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства. Обучение для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы" и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат", – говорится в сообщении.

Ливанско-иранско-российский курс обучения предусматривает овладение навыками работы с дронами Shahed-136 и Ababil-3, а также с дистанционно управляемым самолетом Raad. Эти учебные мероприятия руководит военный командир Камаль Абу Садик из "Хезболлы", обладающий экспертными знаниями в области производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов.

В учении также принимают участие наемники из Сирии, которых российская сторона планирует задействовать в качестве операторов беспилотников в военных действиях против Украины.

Стоит отметить, что Силы противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 февраля снова отражали атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В небе над рядом регионов защитники уничтожили 14 из 17 вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что с начала 2024 года силы ПВО уничтожили уже 359 дронов типа Shahed. К тому же 40 из них – в ночь с 10 на 11 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!