Россия ночью атаковала Украину 17 'Шахедами' и ракетами: силы ПВО сбили 15 целей

Силы противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 февраля снова отбивали атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. В небе над рядом регионов защитники уничтожили 14 из 17 вражеских БПЛА.

Параллельно агрессор направил и ракеты, из которых была сбита одна Х-59. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что 17 ударных беспилотников оккупанты запустили в несколько волн из района российского Приморско-Ахтарска, управляемую авиаракету Х-59 – с временно оккупированной территории Запорожской области, а зенитные управляемые ракеты С-300 – из Белгородской области РФ.

Над отражением этого вражеского воздушного нападения работали подразделения мобильных огневых групп, уничтожившие 14 "Шахедов" и ракету Х-59. Такие цели были обезврежены в пределах Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Поздним вечером 11 февраля российские дроны-камикадзе поразили Павлоград на Днепропетровщине, из-за чего была обесточена часть населенных пунктов в Павлоградском и Синельниковском районах. Однако обошлось без человеческих жертв.

Кроме этого, тремя ракетами С-300 агрессор попал по городу Селидово Покровского района Донетчины. По данным местной военной администрации, обстрел произошел около 00:12 в понедельник. Ранения получили дети, 2013 и 2007 годов рождения, а также женщина, 1960 г. р. – их доставили в больницу. В городе получили повреждения линии электропередачи и 15 домовладений – там выбиты окна, разрушены кровли и стены.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что с начала 2024 года силы ПВО уничтожили уже 359 дронов типа Shahed. К тому же 40 из них – в ночь с 10 на 11 февраля.

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