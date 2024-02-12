Оккупанты ударили 'Шахедами' по подстанции на Днепропетровщине: разгорелся пожар, есть обесточивание

Страна-агрессор Россия в ночь на 12 февраля ударила дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области. На одном из энергеобъектов возник пожар и без электроэнергии остался ряд городов и сел в двух районах.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". К счастью, эта атака обошлась без раненых и жертв среди населения.

Обстрелом повреждено оборудование подстанции "Укрэнерго", частично обесточены промышленные и бытовые потребители в Павлоградском и Синельниковском районах.

Специалисты приступили к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги в регионе. Сначала возобновили питание промышленных, а затем и бытовых потребителей.

Глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что ночью силы ПВО обезвредили российскую ракету над Новомосковским районом, а также шесть "Шахедов" – над Павлоградским. Пожар на энергообъекте спасатели оперативно потушили.

Утром в понедельник без света в Павлоградском районе оставалось еще примерно 29 тыс. абонентов, а в Терновке – 10 тыс. абонентов без воды.

"Энергетики чинят поврежденное оккупантами, чтобы заживить инфраструктуру и дома как можно быстрее", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки "Шахедами" в ночь на 2 февраля враг тоже поразил одну из подстанций "Укрэнерго" на Днепропетровщине. Тогда без электроэнергии на время остались около 40 тыс. абонентов в Кривом Роге и районе.

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