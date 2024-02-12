Россияне обстреляли Днепропетровщину: часть населенных пунктов оказалась без света и воды

В воскресенье, 11 февраля, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали дронами город Павлоград на Днепропетровщине. Отмечается, что предварительно обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщили в главе областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. Он также заявил, что в настоящее время часть населенных пунктов двух районов области обесточена.

"Без жертв. К счастью. Сейчас обесточена часть населенных пунктов на Павлоградщине и Синельниковщине. С водоснабжением наблюдаются проблемы. Медицинские учреждения переведены на альтернативное питание", – сообщил чиновник.

По его словам, муниципальные власти делают все возможное, чтобы как можно быстрее все починить.

Ранее стало известно, что оккупационные российские войска вечером в воскресенье, 11 февраля, запустили группу дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 с южного направления. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины ночью 11 февраля отразили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА. Больше всего дронов ПВО обезвредило на юге, но был и прилет.

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