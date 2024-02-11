Россия ночью атаковала Украину 45 'Шахедами': силы ПВО уничтожили 40 дронов

Защитники неба Украины ночью 11 февраля отбили дроновую атаку России, уничтожив 40 из 45 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Больше всего дронов ПВО обезвредила на юге, но был и прилет.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что оккупанты запустили эти более четырех десятков беспилотников из Балаклавы и мыса Чауда (Крым).

По вражеским целям работали средства радиоэлектронной борьбы, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы.

Благодаря слаженной боевой работе, они сбили 40 "Шахедов" в пределах Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

По данным Сил обороны юга, в своей зоне ответственности защитники неба сбили 26 дронов-камикадзе, в том числе 18 над Николаевской, четыре – Одесской, по одному над Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областями.

Известно, что в Николаеве "Шахед" попал по агропромышленному объекту, вызвав пожар и взрывную волну, повредившую дома, авто и газопровод, был ранен человек. В Одессе же обломки дрона повредили спорткомплекс, а на Днепропетровщине привели у пожару и ранению человека.

Кроме этого, все ударные БПЛА были уничтожены на подступах к Киеву – без пострадавших и разрушений для столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 февраля силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда" на территории Одесской и Харьковской областей. Авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, что защитники стали сбивать меньше дронов, потому что приходится экономить ракеты.

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