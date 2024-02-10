Россияне ночью запустили по Украине 31 ударный БПЛА: 23 'Шахеда' уничтожили Силы обороны

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 31 "Шахед".

Силы ПВО сбили 23 вражеских дрона над Одесщиной и Харьковщиной. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 10 февраля 2024 года противник атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131" из Балаклавы и мыса Чауда – Крым, Курской области – РФ. Основные направления удара – Одесщина и Харьковщина", – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате боевой работы уничтожены 23 "Шахеда" в пределах Одесской и Харьковской областей", – резюмировали в Воздушных силах.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Потом "покраснела" и Харьковщина.

Позже стало известно, что в Харькове оккупанты попали "Шахедами" в АЗС. Сгорели 15 частных домов. По состоянию на 7 утра сообщалось о семи погибших. Среди них – трое детей. Самой маленькой жертве России было всего 6 месяцев.

В Одессе же в результате атаки пострадал один человек.