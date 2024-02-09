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На Харьковщине раздались взрывы: враг атаковал "Шахедами" гражданскую инфраструктуру

Ольга Липич
War
1 минута
1,4 т.
На Харьковщине раздались взрывы: враг атаковал 'Шахедами' гражданскую инфраструктуру

Российские войска вечером в пятницу, 9 февраля, атаковали Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа "Шахед". Под удар врага попала гражданская инфраструктура.

Мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram подтвердил взрывы в городе. Их было слышно около 22:40. В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали о движении вражеских "Шахедов" на областной центр.

"Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура", – написал Терехов.

В сети опубликовали кадры, на которых виден пожар после прилетов в Харькове.

На Харьковщине раздались взрывы: враг атаковал "Шахедами" гражданскую инфраструктуру

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову. Также под удар попал населенный пункт Большой Бурлук. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

По его словам, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке россияне также попали в гражданский объект – кафе.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.

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