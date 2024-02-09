На Харьковщине раздались взрывы: враг атаковал 'Шахедами' гражданскую инфраструктуру

Российские войска вечером в пятницу, 9 февраля, атаковали Харьков и область ударными беспилотниками-камикадзе типа "Шахед". Под удар врага попала гражданская инфраструктура.

Мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram подтвердил взрывы в городе. Их было слышно около 22:40. В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали о движении вражеских "Шахедов" на областной центр.

"Харьков под вражескими ударами. В городе есть серия взрывов. Шахеды. Под ударом гражданская инфраструктура", – написал Терехов.

В сети опубликовали кадры, на которых виден пожар после прилетов в Харькове.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что оккупанты нанесли удары "Шахедами" по Харькову. Также под удар попал населенный пункт Большой Бурлук. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

По его словам, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе. Повреждена гражданская инфраструктура. В Большом Бурлуке россияне также попали в гражданский объект – кафе.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.

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