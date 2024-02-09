Войска РФ обстреляли Сумщину: три человека погибли, под завалами может быть женщина. Фото

В пятницу, 9 февраля, российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Правоохранители документируют последствия авиационного удара.

Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. Под атаку оккупанту попали Юнаковская, Хотинская и Николаевская общины.

В сообщении отмечается, что под руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории российской федерации нанесли авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины", – сообщили в ведомстве.

Известно, что три человека погибли в результате атаки россиян. Под завалами может находиться еще один человек. Ранения получили четверо местных жителей. После обстрела стражи порядка зафиксировали повреждение нескольких жилых домов, пострадала территория фермерского хозяйства и одно складское помещение.

Как писал OBOZ.UA:

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