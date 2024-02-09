В Авдеевке бои идут в пределах городской застройки: в ВСУ сказали, что задумали россияне. Карта

В Авдеевке на Донетчине бои с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Ситуация сложная, но она под контролем защитников Украины.

Об этом проинформировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в четверг, 8 февраля. По его словам, враг активизирует штурмовые действия с северного и южного флангов.

"Я могу подтвердить, что боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы, зайдя между Авдеевском коксохимическим заводом и карьером", – сказал Лиховой.

Войска России направляют основное штурмовое давление на севере Авдеевки. Россияне задумали перерезать главную логистическую артерию и обеспечить "оперативное окружение города".

По словам спикера, ситуация в городе сложная, но контролируемая. Логистическое снабжение Сил обороны Украины затруднено, но продолжает осуществляться.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, наносят противнику комплексное огневое поражение", – сказал он.

Спикер добавил, что враг продолжает нести значительные потери, но имеет большие резервы и постоянно вводит в действие новые подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ смогли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Они возобновили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге города.

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