Украинские Силы обороны восстановили часть позиций в Авдеевке, РФ атакует на севере города – ISW

Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Авдеевки Донецкой области. Они возобновили ограниченные тактические позиции в жилом районе на юге города.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время отмечается, что российские оккупанты также имеют успехи на этом направлении, в северной части Авдеевки.

Кроме того, в ISW обратили внимание, что несколько российских "военкоров" утверждали, что российские войска продвинулись до одного километра в направлении Первомайского (юго-западнее Авдеевки) и достигли юго-восточной окраины населенного пункта, хотя ISW не фиксировал визуальных доказательств этого утверждения.

Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что украинские силы ведут столкновения с небольшими российскими ДРГ в пределах Авдеевки, но отметил, что масштабных уличных боев в городе пока не ведется. Ситуация в этом районе очень сложная. Российские войска пытаются захватить город по политическим и информационным соображениям перед выборами президента России в марте 2024 года.

Напомним, американская газета The New York Times сообщила, что оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины, враг проводит атаки волнами и не останавливается. В таких условиях наши военные делают все возможное, чтобы удержать занятые ими рубежи и нанести противнику как можно больше вреда, не вступая в затяжные бои.

Отмечается, что на фронте сказывается снарядный голод в ВСУ – россияне сейчас могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Аналитический канал DeepState 5 февраля сообщил, что российские оккупационные войска за последнее время незначительно продвинулись на двух участках фронта в пределах Авдеевского направления. Там продолжают идти тяжелые позиционные бои.

– Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что на территории города российских оккупационных войск нет. Захватчики смогли проникнуть только в отдельные дома дачного массива, расположенного недалеко от города.

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