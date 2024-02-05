ВСУ стремятся нанести армии РФ максимальный ущерб, избегая при этом затяжных боев – NYT

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины, враг проводит атаки волнами и не останавливается. В таких условиях наши военные делают все возможное, чтобы удержать занятые ими рубежи и нанести противнику как можно больше вреда, не вступая при этом в затяжные бои.

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Об этом пишет американская газета The New York Times после общения с украинскими военными вблизи Авдеевки и Угледара – двух горячих точек на востоке Украины. Отмечается, что на фронте дает о себе знать снарядный голод в ВСУ – россияне сейчас могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем украинцы.

Из-за этого нашим минометчикам приходится нормировать артиллерийские снаряды, которыми они сдерживают штурмы войск РФ. Украинскому войску катастрофически не хватает боеприпасов, так что наши артиллеристы не могут позволить себе вести огонь только по одному или двум вражеским солдатам, которые идут в наступление.

Россияне уже приспособились к этому и часто перебрасывают живую силу небольшими группами на свои передовые позиции. Они пытаются собрать достаточное количество солдат, чтобы штурмовать украинские укрепления.

"(Украинские. – Ред.) войска переводят из подразделений в тылу для присоединения к малоукомплектованным пехотным подразделениям на фронте. Существует недостаток критически важных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания украинской бронетехники", – говорится в статье.

В настоящее время эпицентром боевых действий остается город Авдеевка на Донетчине и его окрестности, где россияне безостановочно проводят штурмы. Такие вражеские атаки, как здесь и на других участках фронта, преследуют одну цель: агрессор пытается получить преимущество в то время, когда американская военная поддержка Украины стоит на паузе.

Вооруженные силы Украины сейчас проводят оборонные операции, однако наши защитники, опрошенные журналистами, отмечают, что это не значит, что они могут только оставаться на месте и защищаться.

"Они стремятся нанести российским войскам максимальный ущерб, избегая при этом длительных боев, которые могут привести к их собственным большим потерям", – отмечает NYT.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллерия наших Вооруженных сил сейчас испытывает сильный снарядный голод, из-за чего в Forbes открыто обвинили США в предательстве Украины. Ближе к линии фронта украинские подразделения компенсируют нехватку боеприпасов FPV-дронами, однако вражескую артиллерию ими в большинстве случаев невозможно поразить.

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