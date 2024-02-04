'Только не рассчитывайте на американцев': в Forbes открыто обвинили США в предательстве Украины

Артиллерия Вооруженных сил Украины сейчас ощущает сильный снарядный голод. Если летом 2023 года речь шла о равенстве или даже превосходстве украинской артиллерии над российской, то сейчас все наоборот – по состоянию на сегодняшний день войска страны-агрессора РФ имеют пятикратное преимущество. Если украинские батареи сегодня выпускают около 2 тысяч снарядов в сутки, то российские – 10 тысяч.

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Об этом говорится в статье Forbes, автором которой является Дэвид Акс. Он напомнил, что помощь США в Украине закончилась в конце декабря прошлого года. Тем временем республиканцы в Конгрессе США отказываются поддержать запрос президента Джо Байдена на финансирование помощи для нашего государства.

"Артиллерийские батареи Украины первыми почувствовали на себе это предательство", – пишет Акс.

Следствием этого стало то, что российские артиллеристы теперь становятся все более дерзкими. Они не беспокоятся о риске того, что украинские артиллеристы откроют по ним огонь, и сосредотачивают свои самые большие пушки и пусковые установки для сокрушительных ударов по украинским позициям в прифронтовых городах.

"Год назад россияне, вероятно, не рискнули бы сосредоточить такое количество тяжелого вооружения под открытым небом на такой маленькой территории, так близко к линии фронта. Украинские гаубицы M777 и HIMARS, имеющие дальность действия соответственно 24 и 90 км, могли бы предать россиян забвению", – сказано в статье.

В условиях, когда приходится экономить боеприпасы, украинские военные берегут снаряды и ракеты, которые у них есть, на случай чрезвычайных ситуаций, в частности, для нанесения ударов по российским войскам и их технике, когда они пытаются прорвать оборону и захватить позиции ВСУ.

"К сожалению, эта ситуация позволяет России применить хорошо известный подход. Это систематическое разрушение территорий населенных пунктов, что делает их незащищенными", – отмечают аналитики Frontelligence Insight.

В частности, такая ситуация сложилась в Марьинке Донецкой области, где украинские военные держали оборону почти два года полномасштабной войны. Однако, когда начался снарядный голод, российская артиллерия систематически уничтожила весь город. Нашим защитникам пришлось отойти, так как они не могли продолжать обороняться среди одних руин, а оккупанты заявили об "освобождении" Марьинки и выдали его за победу.

Ближе к линии фронта украинские подразделения компенсируют нехватку боеприпасов FPV-дронами, которые сбрасывают взрывчатку на оккупантов, которые пытаются идти в атаки на наши позиции. Силы обороны Украины используют десятки тысяч таких БПЛА в месяц. Однако в большинстве своем FPV-дроны имеют дальность действия около 3 км, тогда как российская артиллерия обычно стоит вне зоны их досягаемости – на расстоянии от 15 до 24 км от линии фронта.

Дэвид Акс отмечает, что снизить преимущество России в огневой мощи могут бомбы GLSDB, которые уже направляются на фронт. Однако неизвестно, сколько таких бомб получат ВСУ и как могут использовать их на фронте.

"Самый надежный способ для Украины восстановить артиллерийский паритет, предотвратить разрушение новых городов является наиболее очевидным. Каким-то образом нужно приобрести больше снарядов и ракет для гаубиц и пусковых установок. Только не рассчитывайте на американцев. Хотя Байден имеет широкие полномочия пожертвовать излишки американского оружия без предварительного одобрения Конгресса, неясно, распространяются ли эти полномочия на боеприпасы", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина страдает от нехватки боеприпасов, что мешает ей вести эффективную контрбатарейную борьбу. Если ситуация не изменится, а партнеры не помогут украинской армии ликвидировать дефицит, военному командованию, возможно, придется принимать сложные решения, считают в ISW.

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