Нехватка боеприпасов может вынудить украинские войска принимать сложные решения – ISW

Украина страдает от нехватки боеприпасов, что мешает ей вести эффективную контрбатарейную борьбу. Это играет на руку российским оккупационным войскам, которые снова начали устанавливать стационарные огневые позиции на длительный период времени, не опасаясь их уничтожения.

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Если ситуация не изменится, а партнеры не помогут украинской армии ликвидировать дефицит, военному командованию Украины может понадобиться принимать сложные решения. Об этом говорится в новом аналитическом своде Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на расследование из открытых источников, содержание которых сводится к тому, что российские войска получают выгоду от того, что Украина испытывает нехватку боеприпасов и лишена возможности вести эффективную контрбатарейную войну.

Так, расследователи из сообщества Frontelligence Insight 1 февраля констатировали, что с конца 2022 года по начало 2023 года, когда недостаток боеприпасов ограничивал украинские возможности ведения контрбатарейной войны, россияне прибегали к практике установки стационарных артиллерийских огневых позиций. В январе 2024 года они вернулись к такой практике.

Украинские воины наносят удары по российской артиллерии, однако средств для ведения эффективного контрбатарейного огня им остро не хватает.

При таких условиях, считают в Frontelligence Insight, россияне имеют возможность практически беспрепятственно обстреливать украинские города и села: украинским воинам часто просто нечем их защитить.

При этом не всегда в исправлении ситуации могут помочь украинским воинам беспилотники. Преимущественно дальность полета имеющихся в военных БпЛА не позволяет им долететь и поразить артиллерию врага, расположенную в 15-24 км от линии фронта.

О проблеме прекрасно знают как украинские, так и западные чиновники, которые в последнее время публично отмечают острую потребность наращивать поставки боеприпасов для украинской артиллерии. Однако пока оснований для оптимизма по поводу быстрого решения проблемы не наблюдается.

"ISW продолжает оценивать, что недостаток артиллерии и задержки помощи Западу в области безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах и, вероятно, будут побуждать украинские силы использовать оружие, что может заставить украинские силы принимать жесткие решения по приоритетности определенных участков фронта над секторами с ограниченной территорией, где неудачи нанесут наименьший ущерб", – спрогнозировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что в России разочарованы провалами своих сил во время наступления на Донбассе.

Российские блогеры, поддерживающие войну против Украины, начали выражать разочарование по поводу продолжающихся тактических ошибок ВС РФ. В первую очередь, речь идет о боях вокруг Авдеевки и Марьинки, где российская армия теряла колонны бронетехники и большое количество живой силы.

В частности, российское командование пропагандисты критикуют за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических атак.