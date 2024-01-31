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"Направляются на фронт": Нуланд в Киеве вспомнила об американских авиабомбах для ВСУ. Видео

Ольга Липич
War
2 минуты
1,5 т.
Крылатая бомба GLSDB с GPS-наводкой

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон продолжают предоставлять Украине новые системы вооружения, в частности легкие авиационные бомбы. Эти бомбы, по ее словам, уже направляются на передовую.

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Об этом дипломат сказала на брифинге в Киеве в среду, 31 января, передает Укринформ. Вероятнее всего, Нуланд имеет ввиду реактивные бомбы GLSDB, передачу которых, как ранее писали СМИ, США отложили на начало 2024 года.

Крылатая бомба GLSDB с GPS-наводкой

Как отметила замгоссекретаря, это вооружение должны вскоре получить военные Сил обороны Украины для борьбы с российскими оккупантами на фронте. В целом, по ее словам, Штаты продолжают передавать Киеву новейшее вооружение.

"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Small Diameter Bomb. – Ред.), которые направляются на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сказала она.

Дипломат добавила, что победа украинского государства – жизненно важна не только для самой Украины, но и "для свободы и безопасности всех нас".

Напомним, что издание Reuters писало, что Штаты перенесли передачу Украине крупной партии дальнобойных ракет GLSDB на начало 2024 года. Речь шла о первой партии GLSDB, адаптированной в Штатах для нанесения ударов на дальность до 160 км.

В министерстве обороны Соединенных Штатов со своей стороны отметили, что не будут раскрывать сроки поставок Украине GLSDB. А издание Politico написало, что Украина получит это вооружение уже 31 января.

GLSDB – это компактный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Бомба GLSDB расправила крылья

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба 31 января встретился с Викторией Нуланд. Они обсудили продолжение поддержки в сфере безопасности, оборонное сотрудничество, Формулу мира и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.

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