"Направляются на фронт": Нуланд в Киеве вспомнила об американских авиабомбах для ВСУ. Видео

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что Вашингтон продолжают предоставлять Украине новые системы вооружения, в частности легкие авиационные бомбы. Эти бомбы, по ее словам, уже направляются на передовую.

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Об этом дипломат сказала на брифинге в Киеве в среду, 31 января, передает Укринформ. Вероятнее всего, Нуланд имеет ввиду реактивные бомбы GLSDB, передачу которых, как ранее писали СМИ, США отложили на начало 2024 года.

Как отметила замгоссекретаря, это вооружение должны вскоре получить военные Сил обороны Украины для борьбы с российскими оккупантами на фронте. В целом, по ее словам, Штаты продолжают передавать Киеву новейшее вооружение.

"Это включает новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкая авиабомба (в оригинале Small Diameter Bomb. – Ред.), которые направляются на фронт, а также поддерживать восстановление оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – сказала она.

Дипломат добавила, что победа украинского государства – жизненно важна не только для самой Украины, но и "для свободы и безопасности всех нас".

Напомним, что издание Reuters писало, что Штаты перенесли передачу Украине крупной партии дальнобойных ракет GLSDB на начало 2024 года. Речь шла о первой партии GLSDB, адаптированной в Штатах для нанесения ударов на дальность до 160 км.

В министерстве обороны Соединенных Штатов со своей стороны отметили, что не будут раскрывать сроки поставок Украине GLSDB. А издание Politico написало, что Украина получит это вооружение уже 31 января.

GLSDB – это компактный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба 31 января встретился с Викторией Нуланд. Они обсудили продолжение поддержки в сфере безопасности, оборонное сотрудничество, Формулу мира и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне.