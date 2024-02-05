В Авдеевке нет уличных боев: глава МВА опроверг 'героические' заявления оккупантов

На территории Авдеевки в Донецкой области российских оккупационных войск нет. Захватчики смогли проникнуть только в отдельные дома дачного массива, расположенного неподалеку от города.

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Глава Авдеевской военной администрации, Виталий Барабаш, подтвердил эту информацию в комментарии для "Общественного радио" 5 февраля. Он отметил, что информация об уличных боях в городе не соответствует действительности.

"Что касается продвижения (россиян – Ред.) в городе и уличных боев в Авдеевке, я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города, – да. Но это не городская застройка, это не улицы города", – сказал Барабаш.

Отметим, что накануне журналист Юрий Бутусов сообщал, что российские оккупанты продвинулись в зону застройки города Авдеевка в Донецкой области, и в населенном пункте разворачиваются уличные бои.

Как сообщал аналитический канал DeepState, российские оккупационные войска за последнее время незначительно продвинулись на двух участках фронта в пределах Авдеевского направления. Там продолжают идти тяжелые позиционные бои. Об "успехах" оккупантов указал также Институт изучения войны.

Напомним, что военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что армия РФ избрала Авдеевку как "подарок" для Путина к выборам весной. Полный контроль над этим населенным пунктом могут планировать захватчики.

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