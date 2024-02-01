Оккупационная армия готовит Путину подарок к 'выборам': интервью с Селезневым

На Купянском направлении российская оккупационная армия сосредоточила группировку численностью более 40 тысяч. Ситуация здесь тревожная. Может ли враг готовить прорыв линии фронта? Да. Но вероятнее всего, что в качестве "подарка" для российского диктатора Владимира Путина к "выборам" в РФ уже избрана Авдеевка. Полный контроль именно над этим населенный пунктом могут планировать оккупанты.

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Сегодня в управлении Силами обороны Украины накопился ряд проблем, которые необходимо решить как можно быстрее. Одна лишь кадровая перестановка в Генштабе ВСУ вряд ли является панацеей от всех проблем. Нужна глобальная трансформация армии. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– В командовании Сухопутных войск сообщили, что на сегодня на Купянском направлении в Харьковской области враг сосредоточил группировку численностью 44 тысячи. Считаете ли вы, что есть опасность прорыва оккупантов на определенном участке фронта? В частности, учитывая, что скоро в России должны пройти так называемые выборы президента? Ситуация достаточно сложная?

– Безусловно. Бои на Купянском, равно как и на Лиманском направлении продолжаются. Ситуация там достаточно непростая. Я бы обратил внимание на тот факт, что российские пропагандисты заявляют о взятии под контроль населенного пункта Табаевки. Он находится в ущелье, в низине, поэтому находиться там непосредственно ни украинским Силам обороны, ни российским оккупантам не выгодно. Есть риск того, что находящиеся на высотах населенные пункты, находясь под контролем противника, будут создавать немало проблем для любого гарнизона, дислоцируемого в Табаевке.

Поэтому, скорее всего, это серая зона, а заявления россиян о том, что они контролируют этот населенный пункт, не соответствуют действительности.

В целом тенденции на Купянском направлении достаточно непростые. Но я бы обратил большее внимание на Синьковку, вернее, на события, которые происходят рядом с ней и вокруг нее. Там российская оккупационная армия на протяжении нескольких дней имеет продвижение. Не потому, что так замечательно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах наших сил и средств, ведущих там оборонительные бои.

Безусловно, ситуация тревожная. Я надеюсь, что генерал Сырский со своим штабом найдет возможность, чтобы, как минимум, стабилизировать ситуацию на этом направлении.

Движение вражеских сил на Купянском направлении очевидно. Им важно взять под контроль Харьковскую область, выйти к реке Оскол, взять под контроль крупный железнодорожный узел – Купянск Узловой. В рамках реализации этой миссии враг и действует.

Является ли это подарком Путину к его переизбранию на пятый президентский срок? Я бы настолько категорично не рассуждал. Скорее, думаю, для Путина готовят иной подарок, а именно полную оккупацию Авдеевки. Там ситуация для наших сил и средств более сложная. Вероятно, именно Авдеевку оккупант рассматривает как своего рода президентский подарок Путину к середине марта.

Что же касается Купянского направления, равно как и Лиманского, то там противник в настоящее время формирует возможность для дальнейших атак с целью оккупации определенных территорий Украины.

– В Центре национального сопротивления рассказали о том, что накануне российских выборов на оккупированные территории переброшены дополнительные средства росгвардии. При этом полицаи должны обеспечить безопасность колаборантов, а также обходить украинцев во время "волеизъявления". Допускаете ли вы, что эти подразделения росгвардии могут использоваться и для других целей?

– Нет. 35 тысяч росгвардейцев – цифра, которую называет украинская разведка – задействованы для обеспечения безопасности гауляйтеров и оккупационных властей. Я не думаю, что непосредстенно росгвардейцы будут принимать участие в боевых действиях. Такая попытка была в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года. Чем это закончилось, мы прекрасно помним. Сожженные, уничтоженные, полностью разгромленные колонны росгвардейцев, которые ехали усмирять с помощью дубинок и спецсредств украинский народ. Они навсегда остались гнить в лесопосадках и на дорогах нашей страны.

Поэтому думаю, тот комплект сил и средств, который уже сейчас сосредоточен на территории Украины, эти росгвардейцы, будут задействованы для обеспечения безопасности во время проведения выборов. Конечно, это фарс в чистом виде, итоги голосования будут рисоваться в Москве, но будет создаваться определенная картинка для медиа.

– По неподтвержденной информации, главком ВСУ Валерий Залужный отправлен в отставку. Не будем обсуждать эту тему. Но считаете ли вы, что тактику и стратегию Вооруженных сил можно было бы подкорректировать?

– Безусловно. Если говорить о необходимости трансформации военного управления Силами обороны Украины, то безусловно, этот вопрос является актуальным. Немало тревожных сигналов приходит с линии фронта и в плане организации управления подразделениями и частями, и в плане проведения ротаций, и в плане организации логистического обеспечения наших сил и средств. Вопрос крайне важный, и он требует системных изменений. в том числе в контексте кадровой политики и организации кадрового менеджмента.

Проблемы есть, все они на слуху. Но я боюсь, что исключительно ротация на должности главнокомандующего ВСУ эту проблему не решит. Есть очень много факторов, которые необходимо задействовать для того, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Мы много говорим о трансформации армии, но есть моменты, которые требуют детальной проработки и серьезных изменений. Потому как нынешнее положение дел вызывает весьма серьезную обеспокоенность. Отсутствие изменений приводит к достаточно большим проблемам.

Важно, чтобы эти изменения произошли, и направлены они были, например, на повышение эффективности наших воинов и облегчение условий несения службы нашими военнослужащими.