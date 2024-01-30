Россияне сосредоточили 44 тысячи военных: в ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении

Группировка войск государства-агрессора России на Купянском направлении в Харьковской области составляет 44 тысячи оккупантов. Всего в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" дислоцировано около 200 тысяч российских военных.

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Об этом проинформировал руководитель службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в понедельник, 29 января, в эфире канала "Киев 24". Как известно, ОСГВ "Хортица" состоит из Харьковского, Изюмского, Лиманского, Лисичанского, Кураховского, Купянского, Бахмутского, Авдеевского и Угледарского направлений.

По словам Фитьо, хотя Россия обычно мобилизует малообразованных людей, однако не стоит недооценивать врага.

"Поголовье их по случаю мы отслеживаем и каждый раз оно уменьшается, однако к большому сожалению, в России еще "телевизор побеждает над холодильником", – сказал он.

Подполковник отметил, что большинство российских оккупантов идут воевать в Украину из-за денег. Обычно это малообразованные люди. Он напомнил, что недавно в плен к военным Сил обороны попал россиянин, который окончил всего три класса.

Перед тем, как идти на войну, он взял ипотеку, рассчитывая на то, что если его ликвидируют в Украине, то ипотеку за него все же выплатят.

"То есть это такой у него стартап. Мы видим этот срез российского общества. Ему повезло немного больше – он попал к нам в плен и будет обменен. При чем он пошел на войну добровольно, по контракту", – рассказал военный.

Фитьо добавил, что не следует недооценивать врага. "Это большая проблема – недооценивание врага. Мы воюем на самом деле с сильной и хорошо оснащенной армией, которая имеет очень много ресурсов", – добавил он.

Спикер также рассказал о ситуации в населенном пункте Табаевка на Купянском направлении. По его словам, защитники Украины пытаются вытеснить россиян из этого района.

"Россияне Табаевку не захватили, они там несут большие потери. Наши защитники пытаются вытеснить их. Сама Табаевка расположена в неудобном месте – в болотистой местности", – сказал Фитьо, уточнив, что оккупационные войска не контролируют этот поселок.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики DeepState объяснили, что возле Табаевки оккупанты проводят штурмы и подошли к населенному пункту. В то же время село Берестовое (о захвате которого тоже заявляли россияне) враг плотно обстреливал из артиллерии, вероятно, прежде чем тоже идти в штурм.

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