Оккупанты вплотную подошли к Табаевке и бьют из артиллерии по Берестовому: в DeepState оценили ситуацию. Карта

В DeepState разъяснили ситуацию насчет населенных пунктов Табаевка и Берестовое Харьковской области, о захвате которых заявили россияне. По состоянию на вечер субботы, 27 января, эта информация, распространяемая на вражеских источниках, не соответствовала действительности.

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Об этом в своем Telegram-канале пишут аналитики DeepState. В Табаевке ситуация остается тяжелой, войска РФ проводят штурмовые действия и подошли к селу вплотную. "Если два дома еще можно назвать селом", – говорится в сообщении.

Село Берестовое захватчики плотно обстреливают из артиллерии. После этого россияне, как показывает опыт, могут начать штурм населенного пункта.

"К сожалению, украинский потребитель в очередной раз сегодня кормился российскими источниками по поводу этих событий. Мы же в свою очередь не можем знать ситуацию минута в минуту", – отметили в DeepState.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские военные объяснили, что захват оккупантами села Крахмальное в Купянском районе Харьковской области является штатной ситуацией, когда одна из воюющих сторон пытается оттеснить другую. Сам населенный пункт полностью разрушен и значительных изменений для фронта не несет.

– Гражданских в Крахмальном не осталось, а на днях ВСУ устроили оккупантам в селе "веселую ночь".

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