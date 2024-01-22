В захваченном Крахмальном Харьковской области у оккупантов была 'веселая ночь': в ВСУ рассказали о ситуации. Видео

В захваченном россиянами селе Крахмальном Харьковской области у оккупантов была "веселая ночка". В то же время гражданских там нет, поскольку населенный пункт полностью уничтожен.

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Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, командование приняло решение об отводе войск на более лучшие позиции, потому что защищать развалины нет смысла.

"Это село полностью уничтожено, соответственно, там живого места нет. И оставаться нашим защитникам защищать развалины уже не было возможности, это бы ставило под угрозу их жизнь. Для этого были оборудованы лучшие позиции, защищенные, куда они переместились. Гражданских там уже вообще не было. И Крахмального как такового уже нет. Потому что все дома там уже практически уничтожены", – рассказал Фитьо.

Он подчеркнул, что российские оккупанты в Крахмальном находятся "не в лучших условиях", потому что находятся под постоянными обстрелами.

В то же время, ВСУ находятся в активной обороне, что позволяет атаковать при лучшем случае, а также улучшать свое тактическое положение.

"Поэтому из этого не стоит делать какой-либо трагедии. Ибо это решение в первую очередь направлено на сохранение жизни украинских военнослужащих. А территорию мы, конечно, освободим, россиян всех прогоним. В этом крахмальном у них там уже "очень веселая" ночь была. Поэтому думаю, что желание у них еще куда-то идти уменьшилось автоматически", – добавил представитель Сухопутных войск.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в минобороны РФ похвастались "освобождением" Крахмального. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил захват населенного пункта врагом: маленькое село захватчики просто стерли с лица земли. Военный также назвал потерю позиций в Крахмальном "временным явлением".

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