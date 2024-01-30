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Россия перебросила на захваченные территории Украины дополнительные силы Росгвардии: в ЦНС назвали цель агрессора

Анна Паскевич
War
1 минута
2,7 т.
Россия перебросила на захваченные территории Украины дополнительные силы Росгвардии: в ЦНС назвали цель агрессора

Российские захватчики перебросили на временно оккупированные территории Украины дополнительные силы Росгвардии. Цель агрессора – обеспечить безопасность коллаборантов и явку на предстоящих выборах президента РФ в захваченных украинских регионах.

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Об этом 29 января сообщили в Центре национального сопротивления. Там пояснили, что РФ готовится к проведению псевдовыборов в оккупации.

"В ходе подготовки к "выборам" на временно оккупированных территориях россияне направили в захваченные регионы дополнительные силы Росгвардии. Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборантов из "избирательных участков", а также для обхода украинцев во время волеизъявления", – рассказали в ЦНС.

Россия перебросила на захваченные территории Украины дополнительные силы Росгвардии: в ЦНС назвали цель агрессора

Как отмечается, врагу важно рисовать явку на "выборах", поэтому оккупанты разрешили голосовать по месту жительства.

Таким образом российские силовики будут заниматься принуждением украинцев голосовать за диктатора Владимира Путина и будут охранять предателей, говорится в сообщении ЦНС.

В Центре национального сопротивления также призвали украинцев сообщать об предателях на специальный чат-бот, "ведь даже Росгвардия не защитит их от привлечения к ответственности".

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине оккупанты активно готовятся к псевдовыборам Путина и "вербуют" новых членов в партию "Единая Россия". Захватчики навязывают пенсионерам партийные билеты в обмен на обещание гумпомощи.

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