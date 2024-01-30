Россия перебросила на захваченные территории Украины дополнительные силы Росгвардии: в ЦНС назвали цель агрессора

Российские захватчики перебросили на временно оккупированные территории Украины дополнительные силы Росгвардии. Цель агрессора – обеспечить безопасность коллаборантов и явку на предстоящих выборах президента РФ в захваченных украинских регионах.

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Об этом 29 января сообщили в Центре национального сопротивления. Там пояснили, что РФ готовится к проведению псевдовыборов в оккупации.

"В ходе подготовки к "выборам" на временно оккупированных территориях россияне направили в захваченные регионы дополнительные силы Росгвардии. Полицаи должны обеспечить безопасность коллаборантов из "избирательных участков", а также для обхода украинцев во время волеизъявления", – рассказали в ЦНС.

Как отмечается, врагу важно рисовать явку на "выборах", поэтому оккупанты разрешили голосовать по месту жительства.

Таким образом российские силовики будут заниматься принуждением украинцев голосовать за диктатора Владимира Путина и будут охранять предателей, говорится в сообщении ЦНС.

В Центре национального сопротивления также призвали украинцев сообщать об предателях на специальный чат-бот, "ведь даже Росгвардия не защитит их от привлечения к ответственности".

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине оккупанты активно готовятся к псевдовыборам Путина и "вербуют" новых членов в партию "Единая Россия". Захватчики навязывают пенсионерам партийные билеты в обмен на обещание гумпомощи.

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