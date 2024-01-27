Оккупанты на Донетчине пополняют ряды партии Путина, 'покупая' пенсионеров гуманитаркой

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях продолжают подготовку к спектаклю под названием "выборы президента РФ". Сейчас они активно "вербуют" новых членов в партию Владимира Путина "Единая Россия".

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В частности, на временно оккупированной части Донбасса захватчики навязывают пенсионерам партийные билеты путинской политсилы в обмен на обещание гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Донетчины россияне обещают гуманитарную помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "единой россии". Оккупанты создали на временно оккупированных территориях гуманитарный кризис, где у людей нет денег на проживание, и теперь пытаются купить тех, кто от них зависим. В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию международного преступника Владимира Путина", – говорится в сообщении.

Реализация этой схемы является частью комплекса мер по подготовке на оккупированных территориях Украины спектакля под названием "выборы президента РФ": новоиспеченных "членов партии" планируют использовать в качестве массовки.

"Это необходимо для "выборов президента РФ", ведь является еще одним пазлом подготовки к этому пропагандистскому фарсу. По логике оккупанта, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках. Центр национального сопротивления отмечает, что все организаторы "выборов" будут нести за это ответственность, ведь россия не способна и не заинтересована защищать своих мелких приспешников", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на оккупированной части Донетчины заметили наемников из Малайзии в сопровождении "вагнеровцев". В этой стране за наемничество предусмотрена уголовная ответственность.

Тем временем в Непале признали, что Россия завербовала более двухсот граждан этого государства на войну против Украины. По оценкам МИД Непала, по меньшей мере 14 из них погибли на фронте. Поэтому власти страны требуют от Москвы немедленной репатриации тел погибших и выплаты компенсаций их семьям.