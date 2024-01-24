На оккупированной Донбассе заметили наемников из Малайзии в сопровождении "вагнеровцев" - ЦНС
Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики. В составе ВС РФ неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что недавно на временно оккупированных территориях Донбасса замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "Вагнеровцы".
Заметим, что также в составе осейской армии неоднократно подмечены граждане стран, где формально запрещено заниматься наемством.
Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый воюющий в составе ВС РФ против Украины является военной целью. В то же время, там призывали украинцев сообщать данные о враге и местах его скопления.
Как сообщал OBOZ.UA, россияне намерены организовать экспедицию в Африку и найти там дополнительных наемников, чтобы восполнить свои потери в живой силе и отправить их на войну в Украину. В настоящее время активная рекрутинговая деятельность ведется в Курской области страны-агрессора.
Предполагается, что главное место подготовки новых бойцов будет размещаться в Буркина-Фасо. Основное направление работы – это подбор и обучение местных наемников для дальнейшего использования в боевых действиях против воинов Сил обороны Украины.
Ранее стало известно, что министерство обороны РФ вербует десантников для войны за наследство ликвидированного предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в Африке. Им предлагают зарплату как на СВО и при этом освобождение от участия в войне в Украине.
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