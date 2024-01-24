Россияне продолжают собирать наемников по всем странам мира для продолжения захватнической политики. В составе ВС РФ неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что недавно на временно оккупированных территориях Донбасса замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "Вагнеровцы".

Заметим, что также в составе осейской армии неоднократно подмечены граждане стран, где формально запрещено заниматься наемством.

Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый воюющий в составе ВС РФ против Украины является военной целью. В то же время, там призывали украинцев сообщать данные о враге и местах его скопления.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне намерены организовать экспедицию в Африку и найти там дополнительных наемников, чтобы восполнить свои потери в живой силе и отправить их на войну в Украину. В настоящее время активная рекрутинговая деятельность ведется в Курской области страны-агрессора.

Предполагается, что главное место подготовки новых бойцов будет размещаться в Буркина-Фасо. Основное направление работы – это подбор и обучение местных наемников для дальнейшего использования в боевых действиях против воинов Сил обороны Украины.

Ранее стало известно, что министерство обороны РФ вербует десантников для войны за наследство ликвидированного предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина в Африке. Им предлагают зарплату как на СВО и при этом освобождение от участия в войне в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!