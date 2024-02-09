По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юга и севера

Оккупационные войска России вечером в пятницу, 9 февраля, запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Угроза была для южных областей Украины.

Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Тревога по состоянию на 21:50 была объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одессе было слышно взрывы, работала ПВО.

Также тревогу объявили в Харьковской области из-а активности авиации войск России. Позже угроза дронов была и для Харьковщины.

Ситуация по вражеским "Шахедам" по состоянию на 22:00:

– БПЛА с юга в Одесской области, Беляевский район, вектор движения на Одессу с запада;

– БПЛА из Черного моря заходит в Николаевскую, курс северный;

– БПЛА в акватории Черного моря, курс северный;

– БПЛА с Черного моря вошел в Белгород-Днестровский район, курс северный.

Позже БПЛА зафиксировали в Харьковской области (Чугуевский район), курс западный (Харьков).

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!