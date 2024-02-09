По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с юга и севера
Оккупационные войска России вечером в пятницу, 9 февраля, запустили по Украине ударные дроны-камикадзе. Угроза была для южных областей Украины.
Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Тревога по состоянию на 21:50 была объявлена в Одесской и Николаевской областях, в Одессе было слышно взрывы, работала ПВО.
Также тревогу объявили в Харьковской области из-а активности авиации войск России. Позже угроза дронов была и для Харьковщины.
Ситуация по вражеским "Шахедам" по состоянию на 22:00:
– БПЛА с юга в Одесской области, Беляевский район, вектор движения на Одессу с запада;
– БПЛА из Черного моря заходит в Николаевскую, курс северный;
– БПЛА в акватории Черного моря, курс северный;
– БПЛА с Черного моря вошел в Белгород-Днестровский район, курс северный.
Позже БПЛА зафиксировали в Харьковской области (Чугуевский район), курс западный (Харьков).
Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.
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