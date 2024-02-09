Войска РФ ударили 'Шахедами' по Одессе: есть пострадавший

Российские оккупанты вечером в пятницу, 9 февраля, запустили по Одессе несколько волн "Шахедов". В результате дроновой атаки армии страны-агрессора есть пострадавший.

О последствиях обстрелов сообщил на своем канале в Telegram глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, 44-летний одессит получил осколочное ранение предплечья.

"Сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеской дроновой атаки по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья. В настоящее время он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице", – говорится в сообщении главы ОВА.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей Одессы об угрозе применения оккупантами ударных дронов-камикадзе. Россияне атаковали Одессу и область несколькими группами БПЛА из разных направлений. Работали силы ПВО.

Отметим, что беспилотниками войска РФ также атаковали Харьковщину. Взрывы прогремели в Харькова и населенном пункте Большой Бурлук. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля российские военные сбросили семь бомб на пограничные общины в Сумском районе. Погибло три человека.

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