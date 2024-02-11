Романенко объяснил, почему силы ПВО начали сбивать меньше 'Шахедов'

В последнее время украинским силам противовоздушной обороны удается сбивать меньше дронов-камикадзе типа Shahed, которыми российские захватчики атакуют нашу страну. Причина этого в том, что нашим защитникам приходится экономить ракеты, которыми они уничтожают вражеские БПЛА.

Из-за этого основная нагрузка в борьбе с "Шахедами" ложится на мобильные группы. Об этом в субботу, 10 февраля, в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Сейчас ракеты используются минимально. Основная нагрузка при борьбе с "Шахедами" сейчас на мобильные группы, легкие артиллерийские системы и легкие зенитные системы. И уже как исключение, в последний момент, если иначе нельзя, тогда работают зенитными ракетами", – объяснил он.

Романенко добавил, что еще в прошлом году на бортах таких комплексов ПВО, как Patriot, можно было увидеть отметки о сбитых ими беспилотниках рядом с обезвреженными ракетами и самолетами врага, однако сейчас такого уже нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В общей сложности захватчики запустили 31 "Шахед", силы ПВО сбили 23 вражеских дрона над Одесщиной и Харьковщиной.

– Харьковскую область атаковали 10 вражеских БПЛА, из них 8 были сбиты. Одесская область трижды за вечер и ночь оказалась под атакой "Шахедов". Всего над регионом сбили 21 вражеский БПЛА.

– Во время предыдущей атаки, в ночь с 8 на 9 февраля, силы ПВО уничтожили в небе 10 из 16 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Оккупанты запустили их с северо-восточного и южного направлений.

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