Россияне запустили по Харькову 10 'Шахедов', 8 удалось сбить: Синегубов рассказал подробности ночной атаки. Видео

Вечером 9 февраля российские террористы запустили как минимум 10 "шахедов" по Харькову. 8 дронов удалось сбить защитникам неба, еще два достигли своих целей.

О последствиях атаки рассказал руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он отметил, что под ударом врага оказалась нефтебаза, откуда произошла утечка топлива.

"В настоящее время один резервуар еще заполнен, поэтому опасность сохраняется. При необходимости расширим зону эвакуации и отселения", – отметил чиновник.

С места атаки эвакуированы уже 50 человек, профильные службы продолжают работу.

"Четыре человека спасены, в том числе один ребенок. К ликвидации последствий обстрелов в общей сложности привлечены 36 подразделений ГСЧС – более 200 спасателей", – отметил Синегубов.

"(Пострадавший. - ред.) мужчина получил ожоги 40%, уничтожены полностью 15 жилых домов. В них идентифицированы 7 тел, 5 из них – это одна семья, которая погибла в одном доме: это муж с женой и трое детей, 7, 4 и 6 или 7 месяцев. Младенца еще ищут", – рассказал руководитель ОВА.

Он добавил, что в другом доме найдены еще два тела: муж и жена.

В результате попадания "шахеда" в нефтебазу произошла утечка топлива, огненная смесь охватила четыре улицы, у людей не было времени спастись, отметил Синегубов.

"Враг придумывает новые маршруты, чтобы достичь своих террористических целей", – констатировал глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что в одном из домов в Харькове заживо сгорели супруги и трое маленьких детей: во время тревоги жертвы РФ они пытались найти убежище в ванной и в коридоре.

– При атаке на Харьков 7 февраля Россия использовала для удара тактические баллистические ракеты KN-23, предоставленные Северной Кореей. Их обломки были обнаружены на территории промышленной зоны.

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