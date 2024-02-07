По Харькову нанесли удар северокорейскими баллистическими ракетами: полиция определила тип

Россия использовала для удара по Харькову утром 7 февраля тактические баллистические ракеты KN-23, предоставленные Северной Кореей. Их обломки обнаружили на территории промышленной зоны.

Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. По его словам, произведены в КНДР были две из пяти ракет, запущенных по Харькову.

Болвинов также обнародовал обнаруженные в Харькове обломки северокорейских ракет.

"Металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны. Предварительные выводы специалистов – это северокорейские ракеты HWASON 11GA (KN-23)", – рассказал Болвинов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 февраля Россия устроила очередную массированную атаку на Украину, сообщалось о запуске баллистических ракет. В ряде городов раздались взрывы. Громко было на Львовщине, Киевщине, Харьковщине, Черкасчине, Николаевщине, Днепропетровщине.

В Харькове сообщили о четырех взрывах и "прилетах" в Слободском районе. Предварительно было задокументировано попадание пяти ракет типа С-300. Пострадали 52-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 59 и 64 лет. Все трое – работники одного из предприятий. Пострадавшим оказали помощь на месте.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Роберт Вуд заявил, что Россия по меньшей мере девять раз запускала по Украине баллистические ракеты от КНДР.

Ранее в Bloomberg заявили, что для Северной Кореи продажа ракет России является важным источником дохода. В то же время Пхеньян таким образом испытывает свое оружие реальностью на поле боя в Украине.

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