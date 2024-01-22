КНДР дает свои баллистические ракеты России для проверки их в реальных сражениях – Bloomberg

Для Северной Кореи продажа баллистических ракет стране-агрессору России является важным источником дохода. В то же время Пхеньян получает важную информацию о своем оружии, которое, по сути, проходит испытание реальностью на поле боя в Украине.

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Об этом говорится в статье агентства Bloomberg, опубликованной 21 января. Как отмечает издание, президент РФ Владимир Путин обратился к главе КНДР Ким Чен Ина с просьбой предоставить баллистические ракеты малой дальности и более 1 млн артиллерийских снарядов.

По словам экспертов по вооружению, отправленые в Россию ракеты по размеру и динамике полета аналогичны российским "Искандерам".

Отчет Центра стратегических и международных исследований показал, что американская система ПВО Patriot до сих пор в значительной степени эффективна в противодействии ракетам РФ.

В июне 2023 года, когда армия агрессора попыталась вывести из строя защищавшую Киев батарею Patriot, ЗРК сбил все выпущенные Россией 34 ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Это предупреждение Путину о ракетах КН-23 и КН-24, которые, как считается, поставляет России КНДР, говорится в статье.

"Система противоракетной обороны Patriot должна быть в состоянии перехватывать северокорейские баллистические ракеты малой дальности, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", – сказал Шаан Шейх, научный сотрудник проекта противоракетной обороны в вашингтонском аналитическом центре CSIS.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай дал очень низкую оценку российским "Кинжалам", расхваленными Путиным, уверявшего, что они способны преодолеть даже новейшие системы ПВО. Эксперты Поднебесной признали "Кинжалы" неэффективным оружием.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что у России очевидны проблемы с новыми ракетами. Половина из шести "Кинжалов", запущенных утром 13 января, не достигла своих целей.

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