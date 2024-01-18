'Устаревшая технология': Китай признал неэффективными российские ракеты 'Кинжал'

Китай дал очень низкую оценку российским гиперзвуковым ракетам "Кинжал" — одному из видов "вундервафли" и "аналоговнету" кремлевского диктатора Владимиру Путину, уверявшему, что они способны преодолеть даже новейшие системы ПВО. Эксперты Поднебесной признали "Кинжалы" неэффективным оружием.

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Об этом пишет шанхайский военный журнал Ordnance Industry Science and Technology. Публикации этого издания одобряются на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР.

Несмотря на декларацию Кремля, эти ракеты не могут существенно изменить ситуацию на поле боя, говорится в статье.

Китайские специалисты отметили, что российские "Кинжалы" оказались уязвимы не только для новейших ПВО, но и для разработанных в 1970-е годы американских систем Patriot. Кроме того, они еще не точны, поскольку, согласно отчетам украинских и американских военных, просто не попадают в цели.

"Появляется все больше доказательств того, что заявления США и Украины на этот счет соответствуют действительности", — констатируют китайские военные эксперты.

"Представляя "Кинжал" почти шесть лет назад, Путин назвал его первой в мире маневрирующей гиперзвуковой ракетой. Однако его маневренность не сравнима с маневренностью реальной гиперзвуковой ракеты", – говорится в статье шанхайского журнала.

Издание отмечает, что траектория, по которой движется российская "вундервафля", делает ее уязвимой для таких систем ПВО, как Patriot.

Китайские военные эксперты называют российскую ракету "Кинжал" "фактически только версией тактической баллистической ракеты наземного базирования "Искандер", запускаемой с самолета. Она практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а ее способность "планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий".

Эксперты Поднебесной согласились с западными специалистами, которые назвали "Кинжал" не настоящей гиперзвуковой ракетой, поскольку она может достигать гиперзвуковой скорости, но не может эффективно планировать и маневрировать на таких скоростях.

Ракета основана на устаревшей технологии 1980-х годов, констатировали китайские специалисты.

Китайцы также отмечают, что проблему использования "Кинжалов" усугубляет неэффективная система запуска и нехватка спутников, которые должны обеспечивать точность попадания.

Россияне перенесли "Кинжалы" с самолетов МиГ-31 на более современные Су-34. Однако последние понесли огромные потери в войне с Украиной, поэтому запуски "Кинжалов" осуществляются с российской территории, как можно дальше от украинского ПВО.

При этом Су-34 слишком медленный и тяжелый, а "Кинжал" еще больше снижает его скорость, поэтому невозможно придать ракете необходимое ускорение для дальнего полета.

Точность "Кинжалов" в статье называют "неудовлетворительной", указывая также на то, что в России, вероятно, осталось мало таких ракет в запасе. По данным Вашингтонского Института изучения войны, Россия может производить лишь около четырех "Кинжалов" в месяц.

Оценив все это, китайские военные эксперты пессимистично оценили способность "Кинжалов" повлиять на исход войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Российские ракеты становятся менее качественными. Они часто не долетают до своих целей и падают на открытой местности.

В Кировоградской области обезвредили боевые части ракет "Кинжал". Их сбили украинские силы противовоздушной обороны, снаряды не разорвались, их остатки обнаружили в поле.

Также в Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты, которая не разорвалась при обстреле. Это был аэробалистический гиперзвуковой "Кинжал", который по столице выпустила страна-агрессор Россия.

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